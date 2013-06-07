Яценюк пояснив, чому «тушки» є тільки в його фракції

Арсеній Яценюк пояснює наявність «тушок» лише у фракції “Батьківщина” масовим тиском на найбільшу опозиційну фракцію та спробами підкупу депутатів з боку влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «Батьківщина» сказав на брифінгу.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів: “Чому біжать тільки з вашої фракції?”, Яценюк сказав: ”Тому що, поки що іде атака тільки на нас, і дай Бог, щоб інших не атакували”.

“Іде масовий тиск, ідуть спроби до скупки, іде боротьба з найбільш опозиційною фракцією”, - наголосив він.

При цьому Яценюк підкреслив: “Я не здамся. Це персональний привіт Віктору Януковичу. Його гроші не переможуть нас”.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про вихід із фракції «Батьківщина» народних депутатів Володимира Купчака (обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області) та В’ячеслава Кутового (обраний в окрузі № 95 у Київській області).

Після цього народні депутати від “Батьківщини” заявили про спроби підкупу членів їхньої фракції Партією регіонів.

Зокрема, депутат Володимир Шкварилюк зазначив, що із ними під час брифінгу немає ще одного депутата, з яким також “розмовляли представники Партії регіонів і пропонували хабар від 3 до 5 млн доларів”.

“Немає з однієї простої причини: він не встояв, напевно, або під тиском шантажу, або під амбіціями, які йому дали гроші. Це є Володимир Купчак”, - сказав Шкварилюк.

Депутат заявив, що минулої суботи до нього особисто прийшли представники ПР і запропонували 5 млн доларів за голосування за економічні питання без написання заяви про вихід із фракції.

Шкварилюк вважає, що хабар йому пропонувався тому, що він був керівником обласної організації політичної партії “Фронт Змін” і тому що він, “як вони вважають, наближений до Арсенія Яценюка”.

“Тобто сьогодні йде цільовий удар по Арсенію Яценюку. І вихоплюються люди із фракції “Батьківщина”, особливо ті, які по спискам “Фронту Змін”, - наголосив Шкварилюк.

У свою чергу народний депутат Ольга Сікора зазначила, що ще на початку роботи нинішньої ВР їй пропонували 6 млн доларів за вступ до фракції ПР або ж 2 млн за відмову вступити до складу фракції “Батьківщина”.

Вона зауважила, що депутатам пропонують не лише гроші на особисті потреби, але й “гроші на округ та вирішення будь-яких проблем”.

Водночас депутат Василь Гладій зауважив, що на опозиціонерів чиниться шалений тиск та залякування. Він повідомив, що ПР йому також пропонувала кошти за вихід із фракції.

У свою чергу депутат Валерій Лунченко заявив, що йому також пропонували 3-5 млн доларів, і додав, що спроби підкупу відбуваються і в інших фракціях.