В опозиції сказали, хто завів у список нових тушок

Народні депутати Володимир Купчак та В’ячеслав Кутовий, які вийшли із фракції «Батьківщина», представляють Фронт змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав народний депутат Юрій Одарченко (фракція “Батьківщина”).

За його словами, “цих людей у список привів Микола Мартиненко”.

Як відомо, Купчак був обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області. Кутовий – в окрузі № 95 у Київській області (Ірпінь та частина Києво-Святошинського району), де його головним суперником був кандидат від Партії регіонів Петро Мельник.