Азаров: членство у СОТ ускладнює приєднання до Митного союзу

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Для того, щоб стати членом Митного союзу, нам необхідно буде переглянути всі наші зобов'язання, які Україна узяла на себе. Практично зробити це дуже важко, оскільки жодна країна-партнер, і тим більше багато країн, з якими нас пов'язують різносторонні угоди, не погодяться на погіршення своїх торговельних позицій. Ми в цьому переконалися, коли рік тому направили до СОТ пропозицію по перегляд цілого ряду своїх позицій, за якими ми дійсно дуже багато поступилися своїм партнерам і тим самим створили великі проблеми для своїх виробників", - сказав Азаров.

Він зазначив, що в України для цього є абсолютно об'єктивні причини, оскільки статут СОТ допускає такі звернення у разі негативного торговельного балансу.

Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що Україна має зобов'язання, ратифіковані Верховною Радою, які узяті в рамках угод, підписаних під час вступу до СОТ.

Зокрема, вони визначать рівень митного захисту, наприклад, ставки ввізного мита під час імпорту товарів. Ці ставки приблизно вдвічі нижчі, ніж відповідні ставки, що діють у Митному союзі, зазначив Азаров.