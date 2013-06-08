Опозиціонери завтра поїдуть піднімати Хмельницький

У неділю, 9 червня, марш та мітинг в рамках загальнонаціональної акції опозиції «Вставай, Україно!» відбудеться у Хмельницькому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Батьківщини. Завтра о 13.00 мітинг рушить із площі біля кінотеатру ім. Тараса Шевченка. Планується, що колону мітингувальників очолять голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, фракції «УДАР» Віталій Кличко, фракції «Свобода» Олег Тягнибок. На тему: В опозиції заявляють, що акція «Вставай, Україно!» продовжується Марш рушить до Майдану Незалежності, де біля Хмельницької обласної державної адміністрації відбудеться мітинг. Перед початком акції заплановане спілкування лідерів опозиції з представниками ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter