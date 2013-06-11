В Україні стартувало громадське телебачення

Як повідомляє "Телекритика", Інтернет-проект Hromadske.tv («Громадське ТБ») реалізовуватиметься громадською організацією, а з готовим продуктом планує вийти в ефір у вересні.

Про це на сьогоднішній презентації повідомив один з ініціаторів проекту Роман Скрипін .

Зі слів ще одного учасника проекту, Дмитра Гнапа, «Громадське ТБ» матиме три джерела фінансування: грантова допомога, пожертви громадян і підприємців, а також дохід від реклами та спонсорства.

«Громадське ТБ» у роботі керуватиметься двома принципами, наголосив пан Гнап: прозорістю та незалежністю. Кожні півроку або щокварталу (це питання ще вирішується) громадська організація публікуватиме звіт по своїх надходженнях і витратах.

Щодо незалежності пан Гнап заявив: «Ми будемо приймати кошти від будь-кого, ми нікого не дискримінуємо. Навіть якщо Віктор Федорович Янукович перерахує нам свій письменницький гонорар, ми готові його прийняти. Але ми хочемо попередити: будь-який розмір пожертви не дає права нашим пожертвувачам впливати на редакційну політику».

Як повідомляє Українська правда, вісім журналістів увійшли до складу програмної ради, серед них Мустафа Найем, Дмитро Гнап, Роман Скрипін, Сергій Андрушко, Юлія Банкова.