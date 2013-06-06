Зареєстровано 42 кримінальні провадження за перешкоджання журналістам

За результатами досудового розслідування, до суду вже направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях.

Про це повідомив перший заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Олександр Свірін, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.