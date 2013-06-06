Зареєстровано 42 кримінальні провадження за перешкоджання журналістам
23:41, 06 червня 2013Суспільство
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З початку року зареєстровано 42 кримінальних провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.
За результатами досудового розслідування, до суду вже направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях.
Про це повідомив перший заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Олександр Свірін, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
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