У київській адміністрації заявляють, що хліб не подорожчає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам, коментуючи акцію співробітників “Київхліба” біля Кабміну.

На запитання, чи прогнозує він підвищення ціни на хліб, Голубченко відповів: “Не тільки не прогнозую, а навіть не бачу підстав. Тому що кожного місяця Аграрний фонд дає “Київмлину”, а “Київмлин” “Київхлібу” приблизно 8 тисяч тонн зерна, яке відпускається за постійною ціною. Отримуючи це зерно, ми отримуємо дешеве борошно. І ніякого подорожчання хліба навіть і близько немає”, - сказав Голубченко.

За його словами, акція працівників хлібокомбінату має політичне підгрунтя.

“Насправді вони бастують не тому, що треба комусь питання поставити, а тому, що не хочуть, щоб в Київ завозили хліб з інших регіонів. Вони кажуть, що “Київхліб” готовий забезпечити киян повністю дешевим хлібом соціальних сортів”, - зазначив Голубченко.

При цьому він звернув увагу, що не в компетенції київської влади забороняти завезення хліба з регіонів. За його словами, це звичайна конкуренція.

“Ми провели зустріч з ними, створили комісію спеціальну, яка буде їх питання розглядати. Завтра, я передбачаю, у себе зібрати і поговорити з ними. Але мені здається, там насправді чиста політика і менше проблем”, - сказав перший заступник голови КМДА.

За його словами, щоб забезпечити конкурентоспроможну продукцію, “Київхлібу” необхідно здійснити реконструкцію своїх виробничих потужностей.

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Натомість директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Людмила Денисюк запевняє, що влада міста не допустить масового звільнення працівників ПАТ «Київхліб».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це Денисюк сказала на зустрічі з працівниками «Хлібокомбінату №12» ПАТ «Київхліб», які мітингували біля Кабінету міністрів України та розпочали безстрокову акцію голодування.

Звертаючись до присутніх, вона наголосила, що київська влада підтримує власного столичного виробника та не допустить масового звільнення членів трудового колективу товариства.

«Ми скликаємо термінову робочу нараду з цього приводу, до участі у якій запрошуємо як власників, так і працівників ПАТ «Київхліб», аби разом досягти конкретних домовленостей», – сказала Денисюк.

Міська адміністрація вже проводила спільно з депутатами Київради дві зустрічі з питань вирішення конфлікту між працівниками та власниками товариства. За результатом цих зустрічей було направлено листа до Київської міської ради з проханням ініціювати створення спеціальної комісії з перевірки роботи підприємства і його приватизації із залученням представників усіх депутатських фракцій та груп.

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За даними сайту «Свідомо», у середу біля Кабміну працівниці хлібокомбінату № 12 оголосили безстрокову акцію протесту. Вони заявили, що підприємство умисно доводять до банкрутства і буде звільнено 426 працівників. За словами учасників акції, з 14 хлібокомбінатів Київщини вже закрито принаймні 8, ще кілька перебувають під загрозою закриття.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, у травні керівництво ПАТ «Київхліб» прийняло рішення про комплексну реконструкцію «Хлібокомбінату №12», після чого на його базі буде створено потужне та сучасне підприємство з виробництва кондитерських та сухарно-бараночних виробів.