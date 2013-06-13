УДАР хоче бачити Януковича в парламенті вже у вівторок

«УДАР» наполягає на тому, щоб не відтерміновувати зустріч Президента України Віктора Януковича з фракціями, та провести її вже наступного вівторка, 18 червня, в сесійній залі Верховної Ради.

Про це заявив заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він наголосив, що «УДАР» винесе це питання на обговорення Погоджувальної ради парламенту в понеділок.

«Думаю, що ніхто не заперечуватиме проти того, щоб на Погоджувальній раді до порядку денного на вівторок було внесено оголошення Президентом щорічного послання в парламенті, а представники фракцій повинні мати право поставити свої запитання главі держави та виступити зі своєю оцінкою того, що відбувається в Україні», - сказав заступник лідера «УДАРу».

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Ковальчук також наголосив, що «УДАР» з самого початку наполягав, щоб зустріч була публічною і відбувалася за участі представників засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня парламент працював лише два дні: 4 і 5 червня.

6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Зранку 7 червня опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.

11 червня Президент Віктор Янукович закликав депутатів провести позачергову сесію парламенту, щоб ухвалити необхідні для країни закони.