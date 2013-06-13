Пошукова Вахта «Пам’ять жива!» урочисто відкриється у Баришівському районі 17 червня

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь в урочистому відкритті Пошукової вахти «Пам’ять жива!» на честь захисників Київщини 1941 року. Вона проходитиме з 14 по 23 червня 2013 року в Баришівському районі Київської області та приурочені до дати початку Великої вітчизняної війни.

Урочисте відкриття відбудеться 17 червня о 16:30 в польовому таборі поблизу села Веселинівка Баришівського району Київської області.

В експедиції візьмуть участь пошуковці з різних областей України, серед яких – представники громадських організацій «Обеліск» (Київ), «Військові Пошуки» (Київська обл.), «Київський клуб «Червона зірка» (Київ), «Пошук-Дніпро» (Дніпропетровськ), «Пошук Захід» (Ужгород), «Народна пам'ять Уманщини» (Черкаська обл., м.Умань), «Пошук Оржиця» (Полтавська обл.) та інші.

До траурного дня початку Великої Вітчизняної війни пошуковці України зберуться, щоб вшанувати пам’ять про загиблих оборонців Київщини. На місці важких оборонних боїв вересня 1941-го року Всеукраїнське громадське об'єднання «Союз «Народна Пам'ять» зібрало пошуковців з метою виявлення необлікованих поховань та невідомих могил воїнів, загиблих в «Баришівському котлі», та перепоховати їх останки з військовими та християнськими почестями на меморіалі «Атакуючий солдат» у селі Борщів».

Нагадаємо, що 22 червня 1941 року Німеччина за підтримки своїх союзників напала на СРСР, розпочавши Німецько-радянську війну, яку в історіографії названо Великою Вітчизняною. Ворожі війська завдали раптового удару по всьому західному радянському кордону трьома групами армій: «Північ», «Центр» та «Південь». 23-25 червня радянські фронти намагалися завдати контрудари. 26 вересня 1941-го року завершилася Київська операція, під час якої радянські війська залишили Київ і ряд районів Лівобережної України, зазнавши при цьому важких втрат. За час оборони Києва в «Баришівському котлі», де пройде Вахта пошуковців «Пам'ять жива!», загинули та потрапили в полон десятки тисяч радянських воїнів.

Акредитація ЗМІ для участі 17 червня о 16:30 в урочистому відкритті Пошукової Вахти «Пам’ять жива!» обов'язкова. За необхідності організатори заходу надають транспорт для журналістів. Тел. (067) 249 70 43.