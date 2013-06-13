Свято козацьких Майстрів

17 червня Дитячий табір «Козацька Фортеця» запрошує на неймовірне свято козацької творчості та майстерності.

У програмі: майстер-класи від козацьких коваля, кожем’яки, фехтувальника, зброяра, різьбяра, майстрів з Мистецтва бою «Гопак» та з Вогняного шоу. А ще можна навчитися елементів гарцювання та трюків від козацьких вершників, спробувати наловити шароварами риби, відчути подих козацького вітру під час майстер-класу з човнової справи на козацькому байдакові. Ну й обов’язково скуштувати неперевершеного козацького кулешу від козаків-кашоварів. Підсумком свята стануть показові виступи козацьких майстрів та концерт гурту «OT VINTA».

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e-mail: tabir@hopak.kiev.ua

Представникам ЗМІ організатори забезпечують транспорт та харчування.

Організатор свята: Дитячий табір «Козацька Фортеця».