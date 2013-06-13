Опозиція заявляє, що влада готує провокації на акції «Вставай, Україно!»

Лідер Об'єднаної опозиції у Миколаївській області, керівник облорганізації "Фронт Змін" Вадим Меріков заявляє, що влада під час акції "Вставай, Україно!" планує перекрити дві вулиці під приводом ремонту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Миколаївської облорганізації "Фронт Змін" .

"За нашою інформацією, під приводом термінового ремонту трамвайних колій і електричної лінії тролейбуса планується перекриття вулиць Потьомкінської і Великої Морської на шляху проходження колони", - сказано в заяві.

Проте у Миколаївському міськвиконкомі повідомили УНІАН, що жодних ремонтних робіт на сьогодні не планувалося.

"Миколаївелектротранс" не планує ніяких робіт. А окрім них контактні мережі ніхто не може ремонтувати", - сказав представник мерії.

Крім того, Меріков у своїй заяві стверджує, що плануються бійки з боку провокаторів під час сьогоднішньої акції.

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"Нам достовірно відомо, що владою вже зараз підготовлені групи людей, одягнених у футболки і кепки з символікою Об'єднаної опозиції, які, з'явившись на вулиці Радянській, мають дискредитувати сьогоднішню акцію демонстративним розпиванням спиртних напоїв та іншими проявами антигромадської поведінки, прагнучи потрапити у кадр журналістам, які висвітлюють сьогоднішній захід", - сказано у заяві Мерікова.

Як повідомляв УНІАН, на 13 червня у Миколаєві заплановано акцію опозиції "Вставай Україно!". О 17.00 з площі біля Будинку культури Суднобудівників (вул. Суднобудівників, 3) відправиться марш на чолі з лідерами опозиції.

Колона попрямує до Каштанового скверу (перехрестя вулиць Радянської і Нікольської), де відбудеться мітинг.

Перед початком маршу заплановано спілкування лідерів опозиції з представниками ЗМІ.