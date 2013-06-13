Кужель розповіла, що означатимуть можливі провокації на акції в Миколаєві

Про це перед проведенням сьогодні акції "Вставай, Україно!" заявила народний депутат України Олександра Кужель.

"Я знаю всіх голів облдержадміністрацій в Україні. Те, що зробили Кернес і йому подібні, вони знизили рейтинг Януковичу. Харків'яни, які раніше не звернули б уваги на акцію опозиції, тепер плювалися. Навіть проходили і говорили: а ми й не знали, скільки у нас трамваїв", - цитують Кужель НикВести.

За її словами, те, що буде сьогодні на акції в Миколаєві, покаже міру культури і страху губернатора Миколи Круглова.

"От і подивимося, чи виніс якісь уроки ваш губернатор Микола Круглов", - сказала депутат журналістам.

Опозиціонерці відомо, що міська влада сьогодні зібралися відзначати свято, яке ще не настало - День медичного працівника.

"Важко ж привітати їх в саме, справжнє свято, подарувавши швидкі допомоги, за які, швидше за все, ще не заплачено", - сказала Кужель.

Вона розповіла, що в деяких областях було таке, що одні й ті ж машини по кілька разів дарували в різних населених пунктах.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня, у Миколаєві відбудеться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції «Вставай, Україно!».