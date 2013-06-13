Кузьмін каже, що через справу Тимошенко в ГПУ можуть когось вбити

"Відбувається колосальний тиск на Генеральну прокуратуру, на прокурорів, на мене, на членів слідчо-оперативної групи. Мета одна — змусити нас боятися. Боятися розслідувати. Боятися йти до суду. Боятися говорити правду. Боятися працювати над цією справою", - заявив заступник генпрокурора газеті День.

За словами Кузьміна, задля того, щоб справа не дійшла до суду, можуть бути застосовані будь-які методи.

"Їхнє завдання — зробити так, аби до суду вона ніколи не дійшла. Застосовуються будь-які методи для досягнення цієї мети. Ці люди ні перед чим не зупиняться. Навіть перед вбивствами".

Кузьмін вважає, що доказів для обвинувачення Тимошенко у вбивстві достатньо, тому в ГПУ готові з такими звинуваченнями піти до суду і наполягати на тому, що Тимошенко є замовником злочину.

"У нас немає інших цілей. Адже Тимошенко не ворог прокуророві або мені особисто — у мене з нею немає особистих конфліктів. У мене немає особистих конфліктів з «Батьківщиною» і з усією Верховною Радою. У мене є кримінальна справа, щодо якої зібрано достатньо доказів для того, аби звинуватити Тимошенко в суді. І все", - підкреслив Кузьмін.