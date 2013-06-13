Кузьмін каже, що через справу Тимошенко в ГПУ можуть когось вбити
Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявляє, що на Генеральну прокуратуру чинять "колосальний тиск", аби справа про причетність Юлії Тимошенко до вбивства не дійшла до суду.
"Відбувається колосальний тиск на Генеральну прокуратуру, на прокурорів, на мене, на членів слідчо-оперативної групи. Мета одна — змусити нас боятися. Боятися розслідувати. Боятися йти до суду. Боятися говорити правду. Боятися працювати над цією справою", - заявив заступник генпрокурора газеті День.
За словами Кузьміна, задля того, щоб справа не дійшла до суду, можуть бути застосовані будь-які методи.
"Їхнє завдання — зробити так, аби до суду вона ніколи не дійшла. Застосовуються будь-які методи для досягнення цієї мети. Ці люди ні перед чим не зупиняться. Навіть перед вбивствами".
Кузьмін вважає, що доказів для обвинувачення Тимошенко у вбивстві достатньо, тому в ГПУ готові з такими звинуваченнями піти до суду і наполягати на тому, що Тимошенко є замовником злочину.
"У нас немає інших цілей. Адже Тимошенко не ворог прокуророві або мені особисто — у мене з нею немає особистих конфліктів. У мене немає особистих конфліктів з «Батьківщиною» і з усією Верховною Радою. У мене є кримінальна справа, щодо якої зібрано достатньо доказів для того, аби звинуватити Тимошенко в суді. І все", - підкреслив Кузьмін.