На «Вставай, Україно!» в Миколаєві прийшли понад 2 тисячі людей (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції пройшли ходою головною вулицею міста від обласного будинку культури до Каштанового скверу, де відбувається опозиційний мітинг.

Колонну очолювали лідери опозиційних політичних сил – голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок та керівник парламентської фракції ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Також у акції беруть участь народні депутати України від ВО «Свобода» Андрій Мохник, Юрій Сиротюк, Ігор Мірошниченко, Олег Гелевей, Ігор Швайка, від “Батьківщини” Роман Забзалюк, кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина” Аркадій Корнацький та інші.

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Попереду колони активісти несли кількаметровий прапор України і скандували: «Банду – геть!», «Геть режим Януковича!», «Слава Україні! – Героям слава!», «Революція!», «Одна мова, одна нація, одна Батьківщина – це Україна!».

Присутні також несли портрети Юлії Тимошенко та партійні прапори “Фронту змін”, “Батькіщини” та “УДАРУ”.

Журналісти були вдягнуті у жовто-салатні жилети, які напередодні були видані їм міліцією.

Перед початком акції голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив журналістам, що Миколаївщина підтримала Об’єднану опозицію на виборах 2012 року.

«Миколаївщина активно підтримує зміни в країні. І саме тут в 132 окрузі у нашого депутата Аркадія Корнацького цей режим - Віктор Янукович і голова місцевої адміністрації, - зухвало вкрали перемогу і мандат депутата Верховної Ради», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що Партія регіонів, знаючи, що програє вибори, не хоче призначати вибори у «проблемних» округах, серед яких і 132-й.

«У них і основна ідея – призначити вибори на серпень, коли всі у відпустках, коли неможливо запросити іноземних і українських спостерігачів, змобілізувати наш актив.

Ми вважаємо, що всі вибори повинні відбутись 27 жовтня поточного року. У тому числі й вибори миколаївського міського голови. Вважаю за необхідне, щоб опозиція висунула єдиного кандидата на посаду мера Миколаєва», - підкреслив Арсеній Яценюк.

У той же час, на сайті МВС повідомляється про понад тисячу учасників акції і 60 силовиків, які її охороняють.