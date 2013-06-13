Голову Херсонобленерго виключили з фракції ПР

Як повідомив УНІАН керівник фракції ПР у міськраді, директор Херсонського міського водоканалу Ігор Козаков, засідання фракції відбулося 13 червня о 16:00.

За виключення з фракції Сафронова проголосував 31 член фракції, двоє проголосували "проти" і троє - утрималися. 12 членів фракції у зв'язку з періодом відпусток не були присутні на засіданні фракції. Загалом до фракції Партії регіонів у Херсонській міськраді входять 49 депутатів.

Сам Сафронов у засіданні фракції участі не брав.

Офіційне формулювання ухваленого рішення: "За систематичне порушення партійної дисципліни і вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Козаков зазначив, що обговорення претензій фракції до Сафронова було "вельми змістовним, а саме обґрунтування рішення фракції займає дві сторінки".

При цьому питання про позбавлення Сафронова депутатського мандата не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, Сафронова було обрано депутатом Херсонської міськради за партійними списками Партії регіонів у жовтні 2010 року.

У вересні 2012 року і в лютому і в березні 2013 року ПАТ "Херсонобленерго" відключало Херсонський міськводоканал за борги.

Під час останнього відключення від енергопостачання об'єктів Херсонського міськводоканалу, яке відбулося 6 червня 2013 року, без водопостачання добу були 45 тис. херсонців.

Енергетики обґрунтовували свої дії заборгованістю водоканалу перед ними за вже спожиту електроенергію.

За даними Херсонського міськводоканалу поява заборгованості перед енергетиками значною мірою пов'язана з невчасним і не в повному обсязі розрахунками уряду з підприємством за компенсаціями за різницю в тарифах на водопостачання для населення.