Сьогодні Венеціанська комісія оцінить українські законопроекти

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі народного депутата України Сергія Ківалова (фракція Партії регіонів), який є членом Венеціанської комісії від України.

«Саме сьогодні Комісія дасть оцінку низки найважливіших «українських» питань. Це – внесення змін до розділу «Правосуддя» Конституції України, підготовленого Конституційною асамблеєю під керівництвом Леоніда Кравчука й іншими українськими експертами. Леонід Макарович був запрошений Комісією для участі в засіданні, щоб особисто бути присутнім на обговоренні й ухваленні висновку Комісії з цього питання», - йдеться в повідомленні прес-служби Ківалова.

Як підкреслив депутат, Венеціанська комісія впродовж багатьох років надає Україні консультативну допомогу в питаннях реформування Конституції. «Свого часу експерти комісії зробили свій внесок у розробку діючої Конституції, багато положень якої було прийнято з урахуванням їхніх рекомендацій. Думаю, що й зараз своїм висновком Венеціанська комісія вкотре посприяє вдосконаленню тексту Конституції України», - сказав Ківалов.

Також, за його словами, сьогодні в другій половині дня Комісія висловиться з приводу резонансних для України документів – законопроектів про виборче законодавство й про закон про всеукраїнський референдум.