18 червня о 10-00 – Розпочне роботу дводенна Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України»(18-19 червня), під час якої обговорюватиметься ситуація у сфері охорони довкілля в Україні, негативні тенденції останніх років у природоохоронній галузі та законодавстві, а також перспективи переходу України до збалансованого розвитку.

Організатори: Національна екологічна рада України, Представництво ПРООН в Україні, НАНУ, Асоціація міст України, міністерства та відомства, які опікуються станом довкілля в Україні. В програмі, зокрема: відкрита дискусія щодо ситуації у природоохоронній сфері, презентація національного проекту «Чисте місто», представлення найновіших технологій очищення води, переробки небезпечних і побутових відходів, заходи з енергозбереження та кращі екологічно дружні практики бізнес-структур. Відкривають конференцію та виступають у пленарному засіданні: Олег Проскуряков, міністр екології та природних ресурсів України; Алессандра Тісо, Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні; Ірина Сех, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Анатолій Толстоухов, спеціальний уповноважений Прем’єр-міністра України; Тетяна Тимочко, голова Національної екологічної ради України, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Олександр Клітко, керівник екологічних програм ЄС Представництва Європейського Союзу в Україні; Василь Сташук, голова Держагентства водних ресурсів України та ін. (Український дім, вул. Хрещатик, 2).

Реєстрація з 9-00. Телефони:( 044) 289 31 42, 099 055 47 39. http://www.ecoleague.net/47211586-693.html