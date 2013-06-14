Луценко презентував новий рух

Сьогодні у Львові Юрій Луценко презентував громадський рух «Третя Республіка»

Як передає кореспондент УНИАН, презентація відбулась у рамках круглого столу на тему “Як зшивати розділену Україну”.

У своєму вступному слові Юрій Луценко наголосив на тому, що презентація “Третьої Республіки” розпочинається зі Львова, а далі вона буде проходити у Харкові, Києві та інших містах.

За його словами, метою громадського руху “Третя Республіка” "є створення нової держави, при цьому маючи чіткий план дій".

“В мене був час подумати. Аудиторія була мала, але критична. І в Лук’янівській в’язниці в обмін на те, щоб я не наголошував на порушенні моїх прав, які були, я домовився з адміністрацією, щоб мені показали розстрільну камеру, і коли я там був, я побачив, що бетонна підлога в ній досі — масна. Мені так здається. Якби знести Лук’яна, і побудувати офісний центр, то він не встоїть. Він впаде, бо не той фундамент. Так от, новий рух має на меті створення нової держави, з новим фундаментом, який має бути побудований на чіткому плані дій”, - заявив Луценко.

Саме виходячи з того, що слід докорінно міняти сам підхід до змін в державі, передусім маючи чіткий план дій, Луценко наголосив, що новий громадський рух буде йти за принципом: від низу і почути кожного.

“Ми не можемо зверху створювати такі конструкції, адже вони не спрацьовують”, - зазначив Луценко.

Він також зазначив, що у 2005 році “ми йшли за месією без жодного плану”.

“Я переслухав всі виступи Ющенка на Майдані — це дитячі мрії. Наше завдання: план - виконавці - лідер. Тільки в такому випадку це щось змінить. А переможемо без плана, і що далі?!”, - зазначив Луценко.

Він також попросив вибачення за всі свої помилки.

“Я хочу попросити вибачення за себе і за всі свої помилки. Але зараз це нічого не змінить”, - завершив свою промову під час круглого столу Луценко.