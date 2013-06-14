США наполягають на звільненні Тимошенко - посол
19:10, 14 червня 2013Політика
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Надзвичайний та Повноважний Посол США Джон Теффт наголошує на необхідності звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та надання їй можливості на реабілітацію.
Посол США Джон Теффт
"Я бачився з Юлією Тимошенко у Харкові. Наша позиція незмінна. Її мають звільнити», - заявив Теффт сьогодні у Львові, повідомляється на сайті Тимошенко.
Також, наголосив посол, Тимошенко потрібне лікування.
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«Я думаю, це історичний момент для України. Від рішення стосовно Тимошенко залежить майбутнє України", - підкреслив Теффт.
Як повідомляв УНІАН, посол США Теффт 23 травня відвідував Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.
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