Тюремники «пролили світло»: Тимошенко змусила робити їй масаж

У Державній пенітенціарній службі України наполягають, що засуджена екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко відмовилась сьогодні від зустрічі з адвокатом Миколою Титаренком.

Як сказано у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС, співробітники Качанівської колонії не чинять і ніколи не чинили жодних перешкод відвідуванню Тимошенко її захисниками, у тому числі й Титаренком.

На тему: «Батьківщина» вимагає пояснити, що відбувається з Тимошенко

«У зв’язку з появою безпідставних коментарів на цю тему в ЗМІ, прес-служба уповноважена роз’яснити, як усе відбувається насправді.

Засуджена Тимошенко, незважаючи на рекомендації німецьких лікарів припинити масажні процедури, відмовляється виконувати такі пропозиції німецьких медиків, і продовжує вимагати проведення їй масажів.

Тому сьогодні, саме у час прибуття адвоката, засуджена перебувала на масажі, тому і працівники колонії, і, відповідно, адвокат чекали на завершення цієї процедури.

Після того як процедуру було завершено, представниця колонії поінформувала засуджену про прибуття адвоката та запропонувала останній прослідувати до кімнати побачень для проведення зустрічі із захисником.

У відповідь засуджена заявила, що не має бажання сьогодні спілкуватися із захисником, і попросила переказати від неї вибачення для Титаренка, а також поінформувати останнього, щоб захисник прийшов в інший день», - повідомили у прес-службі ДПтС.

При цьому у відомстві наголосили, що ця інформація була доведена до адвоката засудженої особи.

«На жаль, та адвокат відмовився поставитися з розумінням до позиції та бажання своєї підзахисної і, судячи з усього, почав поширювати неправдиву інформацію з цього приводу в ЗМІ», - зауважили у прес-службі ДПтС.

Крім того, у відомстві вважають за необхідне зазначити, що вже не вперше засуджена Тимошенко відмовляється від побачень, то з адвокатами, то зі своїми партійними соратниками.

У ДПтС вважають, що Тимошенко умисно відмовляється від зустрічей з адвокатами.

«На наше стійке переконання, знаючи про відсутність будь-яких повноважень у пенітенціарної служби забороняти чи не дозволяти зустрічі із захисниками, засуджена умисно відмовляється від їх проведення, з однією метою – дати привід своїм соратникам безпідставно звинувачувати пенітенціаріїв у начебто вчиненні якихось перешкод», - наголосили у відомстві.

«Саме тому, ми категорично заперечуємо та спростовуємо будь-які заяви, які вже є та ще можливо сьогодні послідують про начебто незаконні дії співробітників.

Також просимо ЗМІ та громадськість не реагувати на подібні провокації засудженої особи та її адвокатів, адже мета таких дій - виключно привернути до себе увагу преси і обмовити пенітенціарну службу», - підкреслили в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що до екс-прем’єра не пустили її адвоката Титаренка.

“Він повинен був до неї сьогодні потрапити, але його не допустили з абсолютно дебільним формулюванням, що вона не хоче його бачити. Це адвокат у деяких справах, у тому числі він був адвокатом у газовій справі”, - сказав Власенко.

Захисник висловив занепокоєння ситуацією та зазначив, що в останній раз таке траплялося, коли до Тимошенко була застосована фізична сила.

Пізніше прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що з поінформованих джерел захисникам стало відомо, що стан здоров‘я Тимошенко різко погіршився, а тюремники замовчують цю інформацію та не допускають захисників до неї.