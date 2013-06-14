Яценюк став головою політради Батьківщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Турчинов.

За його словами, підтверджено, що Тимошенко залишається на посаді голови партії.

Крім того, голову партії «Реформи і порядок» Сергія Соболєва буде обрано заступником голови «Батьківщини», сказав Турчинов.

Своєю чергою Яценюк підкреслив, що «вперше за 20 років української історії демократичних партій демократи не на словах, а на ділі об’єдналися».

“Ми об’єдналися на базі партії “Батьківщина”, а інші партії припинять діяльність у зв’язку з об’єднанням у єдину потужну демократичну силу”, - підкреслив Яценюк.

Він уточнив, що всі рішення делегати з’їзду ухвалювали одностайно.

Соболєв наголосив, що “це історичний момент, коли ми переходимо в абсолютно нову якість, і це нова якість — це нероздрібненість, а це об’єднана єдина позиція партії “Батьківщина”.

Турчинов повідомив, що, крім «Фронту Змін» та ПРП, також буде об’єднання із багатьма представниками Народного Руху та “іншими незалежними політиками, які мають сміливість сьогодні разом стояти і опонувати нинішньому режиму і не боятися тих репресій, які, безумовно, ми очікуємо”.

На запитання журналістів, яким чином об’єднуватимуться обласні осередки партій, Турчинов сказав: “Ми повністю підтримуємо демократичні ініціативи наших низових партійних організацій, і єдиний критерій у нас — це професійність та відповідальність, який ми будемо використовувати при формуванні кадрового складу нашої спільної політичної сили, тобто не квотний принцип, а саме професійний принцип”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, з’їзд партії «Фронт Змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина».