Тимошенко оголосили єдиним кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Арсеній Яценюк.

Сьогодні, 14 червня, з’їзд партії «Фронт Змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина».

Зокрема, Турчинов повідомив, що, крім «Фронту Змін» та ПРП, також буде об’єднання із багатьма представниками Народного Руху та “іншими незалежними політиками, які мають сміливість сьогодні разом стояти і опонувати нинішньому режиму і не боятися тих репресій, які, безумовно, ми очікуємо”.