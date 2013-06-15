Луценко: альтернативи Яценюку немає

Так вважає екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Об'єднання двох партій не зменшить впливу лідера "Батьківщини", екс-прем'єра Юлії Тимошенко, оскільки вона залишається головним політичним діячем України, навіть перебуваючи у колонії, сказав він на брифінгу в п'ятницю у Львові.

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Луценко також вважає, що об'єднання цих партій посилить вплив Тимошенко на Арсенія Яценюка.

"Я вважаю, що об'єднання "Батьківщини" і "Фронту змін" посилить вплив Тимошенко на Арсенія Яценюка", - цитує Українська правда.

На його думку, наразі немає альтернативи Яценюку як лідеру об'єднаної партії.

Луценко висловив сподівання, що в результаті об'єднання з "Фронтом змін" "Батьківщина" посилить лідерські позиції, які вона останнім часом почала втрачати.