В Одесі ураган повалив два десятки дерев і травмував людей

10:49, 15 червня 2013
Політика
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В Одесі через дощ із градом та сильний вітер повалено 20 великих дерев, якими пошкоджено три легкових автомобіля, торговельний кіоск і травмовано чотирьох осіб, у тому числі громадянку Росії.

Одеса буря 14 червня / Фото: Думская.нет

Травмованих госпіталізовано до лікарень міста, повідомляє Державна служба з надзаичайних ситуацій.

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В Одеській області через негоду знеструмлено 31 населений пункт у Березівському, Білгород-Дністровському, Кодимському, Любашівському та Савранському районах.

До відновлювальних робіт залучено особовий склад і техніку Головного управління ДСНС в Одеській області, комунальних служб міст, обленерго.

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