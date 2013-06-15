В Одесі ураган повалив два десятки дерев і травмував людей
10:49, 15 червня 2013Політика
1208 0
В Одесі через дощ із градом та сильний вітер повалено 20 великих дерев, якими пошкоджено три легкових автомобіля, торговельний кіоск і травмовано чотирьох осіб, у тому числі громадянку Росії.
В Одесі через негоду травмовано чотирьох осіб / Фото: Думская.нет
Травмованих госпіталізовано до лікарень міста, повідомляє Державна служба з надзаичайних ситуацій.
На тему: В Одесі знову вирує стихія, є постраждалі (фото)
В Одеській області через негоду знеструмлено 31 населений пункт у Березівському, Білгород-Дністровському, Кодимському, Любашівському та Савранському районах.
До відновлювальних робіт залучено особовий склад і техніку Головного управління ДСНС в Одеській області, комунальних служб міст, обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter