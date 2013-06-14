В Одесі знову вирує стихія, є постраждалі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, паралізовано рух міського електротранспорту та низки маршрутних таксі.

Багато доріг перетворилися на широкі й швидкоплинні річки, тротуарами пройти неможливо. Зливна каналізація на вулицях не справляється з потоками води.

У мікрорайоні Пересип, на вулиці Балківській висота «стрімкої води» досягала понад півметра.

Випав град, розміри якого досягали величини перепелиного яйця.

Також підтопило центр Одеси, зокрема, вулицю Дерибасівську, де розташовуються численні літні кафе й ресторани. На інших вулицях в історичному центрі - Пушкінській, Рішельєвській, Базарній, Великій Арнаутській, Єкатирининській – багато гілок, що впали з дерев, деякі достатньо великі.

На тему: На Одещині ураганом повалено близько 3 тисяч дерев (фото)

На перетині вулиць Великої Арнаутської та Рішельєвської дерево впало на тролейбус, а на Старопортофранківській – металевий стовп із лініями електропередач повалився на житловий будинок.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС в Одеській області, в результаті сильної зливи та вітру є постраждалі.

Зокрема, на вулиці Армійській (район Фонтанської дороги, курортна зона) впало дерево і розчавило ларьок торгової мережі «Салюс» (реалізують фірмову молочну продукцію).

«Постраждала 64-річна продавець, яку у важкому стані госпіталізували в міську клінічну лікарню № 1», - повідомили в управлінні.

Крім того, гілка, що впала у дворі будинку по вулиці Ланжеронівській, травмувала 54-річну жінка. Потерпіла госпіталізована.

Як повідомляв УНІАН, увечері 31 травня в Одесі пронісся сильний ураган, внаслідок якого 38 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, семеро з них були госпіталізовані. Під час негоди від удару струмом загинув 48-річний чоловік.

11 червня під час поїздки до Одеської області віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що Кабінет міністрів виділив Одесі 27 млн грн на ліквідацію наслідків урагану.

Раніше мер Одеси Олексій Костусєв заявив, що збитки комунального господарства Одеси від урагану, що пронісся 31 травня, перевищили 23 млн грн. За його словами, зазнали пошкоджень 1,344 тис. об'єкти комунальної власності, в числі яких 1,285 тис. - об'єкти ЖКГ і 59 - у соціально-культурній сфері, повалено, знищено або серйозно пошкоджено близько 4 тис. дерев.