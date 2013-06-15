Сенат США готує резолюцію щодо Тимошенко

Сенатор США та представник більшості у Сенаті Дік Дурбін у співавторстві з чотирма іншими сенаторами підготували і направили на розгляд сенатському комітету з міжнародних відносин проект резолюції із закликом до влади України звільнити екс-прем’єра Юлію Тимошенко на підставі рішення Європейського суду з прав людини.

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Як повідомляє сайт Тимошенко, у проекті резолюції йдеться: "Сенат закликає уряд України звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко з ув'язнення у світлі рішення Європейського суду з прав людини, ухваленого у квітні 2013 року. Сенат також закликає членів Європейського Союзу включити звільнення Тимошенко з ув'язнення до переліку важливих критеріїв для підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом на саміті Східного партнерства у Литві".

У проекті зазначається, що Сенат підтримує розвиток більш тісних зв’язків України з Європою, США та іншими демократичними державами.

"Сенат висловлює свою стурбованість і розчарування тим, що продовження вибіркового політично мотивованого переслідування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко послаблює відносини України з Європою, Сполученими Штатами та демократичною спільнотою", - йдеться у проекті резолюції.