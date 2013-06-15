Луценко вважає, що Мартиненку не місце в опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами Луценка, не може бути довіри до опозиції, в якій є люди, через яких з’явилося багато зрадників у Верховній Раді (йдеться про так званих «тушок», які в основному пропонувалися партією “Фронт Змін” - УНІАН).

На тему: Луценко: альтернативи Яценюку немає

“І всі знають, що це не тільки проблема підкупу депутатів, а й проблема якості їхнього добору, закладеного наперед механізму зрадництва. Все це пов’язується із прізвищем Мартиненка. Я його дуже добре знаю, я не є йому ворог, але в цій ситуації його подальше перебування в опозиції ставить під сумнів всю опозицію”, - підкреслив Луценко.

Він також не заперечує, що частина відповідальності належить й Арсенію Яценюку.

За словами Луценка, це “різкі слова, але краще різкі слова, ніж недомовлена правда, яка забирає сили”.