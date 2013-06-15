До політради «Батьківщини» увійшли Шкіль і тітка Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, серед них, зокрема, народний депутат попереднього скликання Андрій Шкіль, який перебуває поза межами України, мотивуючи це переслідуваннями його владою, а також тітка голови партії Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна.

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Також у списку – сама Тимошенко, народні депутати Арсеній Яценюк, Турчинов, Іван Кириленко, Юрій Одарченко, Микола Томенко, Леся Оробець, Андрій Пишний, Андрій Парубій, Сергій Власенко, Ігор Гринів, Людмила Денисова, Арсен Аваков, Олександра Кужель та інші.

На з’їзді також було обрано центральну контрольно-ревізійну комісію, яку очолив Роман Забзалюк.