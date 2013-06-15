Кокс і Кваснєвський зустрілися з Пшонкою

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка обговорив із співголовами Моніторингової місії Європарламенту Алєксандром Кваснєвським та Петом Коксом процес реформування кримінальної юстиції в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, сторони також обговорили етапи роботи над створенням нового проекту Закону «Про прокуратуру».

Пшонка, зокрема, наголосив на всебічному сприянні з боку керівництва Генеральної прокуратури процесам реформування правоохоронних органів у державі і поінформував представників Європарламенту про результати практичної роботи органів прокуратури в умовах дії нового КПК.

За словами Пшонки, новий закон про прокуратуру, робота над яким триває, враховуватиме рекомендації Венеціанської комісії, Ради Європи, а також досвід функціонування органів прокуратури в європейських країнах.