Кокс і Кваснєвський прибули в лікарню до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, кортеж із трьох автомобілів заїхав на територію медичного закладу о 9.55.

Прихильники Тимошенко, які чергують перед прохідною лікарні, зустріли представників моніторингової місії скандуванням: «Юлі – волю!».

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Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

За період роботи місії відбулися кілька візитів Кокса і Кваснєвського в Україну, під час яких політики відвідували Тимошенко у лікарні, а також Менську колонію, де зустрічалися з Луценком.