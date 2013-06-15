Міліція: З’їзд «Батьківщини» у Києві пройшов спокійно
15:42, 15 червня 2013Політика
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Об’єднавчий з’їзд "Батьківщини" пройшов на Михайлівській площі Києва без порушень громадського порядку.
Міліція порушень не зафіксувала
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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"Наразі масові заходи закінчилися. Порушень громадського порядку не допущено", - зазначили в УЗГ.
У МВС також зауважили, що загальна кількість учасників заходу не перевищувала півтори тисяч осіб, охорону громадського порядку забезпечувало 20 працівників міліції.
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