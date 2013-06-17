ВР розгляне питання денонсації Харківських угод цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент розгляне законопроект про ратифікацію Конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протоколу до неї.

Крім того, на цьому тижні планується розглянути законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, а також деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи.

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Передбачено також розгляд законопроекту про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України" (про багатонаціональні навчання).

Крім того, депутати планують розглянути проект постанови про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії та проект постанови про призначення Олександра Копиленка на посаду члена ЦВК.

Також передбачається розгляд законопроекту про порядок імпічменту Президенту України.

Крім того, для включення до порядку денного сесії передбачається розглянути законопроект про внесення зміни до Закону "Про схвалення Указу Президента України" Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна Республіка Югославія », а також законопроект про повторні вибори народних депутатів у деяких одномандатних виборчих округах у зв'язку з неможливістю вірогідного встановлення їх результати 28 жовтня 2012 року.

Також на цьому тижні планується заслухати звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", а також розглянути проект постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань Автономної Республіки Крим. Також очікується розгляд проекту постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2014 наступний рік.

Крім того, в п'ятницю, 21 червня, після Години запитань до уряду депутати мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 в Києві і розслідування інших фактів тиску на засоби масової інформації, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.