Кріль висунув ультиматум Кириленку

Депутат фракції «Наша Україна – Народна самооборона», заступник голови партії «Наша Україна» Ігор КРІЛЬ заявляє, що підпише угоду про демократичну коаліцію, якщо голова партії НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО відмовиться від посади голови Верховної Ради.

«Я прихильник демократичної коаліції у складі «Нашої Україна – Народної самооборони» і БЮТ. Однак мене насторожує, що більшість в парламенті формується не демократичними методами. В.КИРИЛЕНКО повинен про це відкрито заявити», - заявив І.КРІЛЬ, слова якого цитує прес-служба НУ-НС.

Він наголосив, що партійне керівництво повинне дослухатися до думки меншості, а не ігнорувати її.

І.КРІЛЬ повідомив, що однією з умов, за яких він підпише коаліційну угоду, стане відмова В.КИРИЛЕНКА від посади голови парламенту. «Людина, яка не може консолідувати депутатів своєї фракції, не зможе консолідувати і парламент. Тому, на мій погляд, В.КИРИЛЕНКО повинен про це заявити і зняти свою кандидатуру з посади спікера», - сказав І.КРІЛЬ.

Він також наголосив, що демократична коаліція найближчим часом буде створена.

Як повідомляв УНІАН, І.КРІЛЬ є одним з семи депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які досі не поставили свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.

Вчора І.КРІЛЬ заявляв про готовність скласти повноваження народного депутата.

«Я готовий здати депутатські повноваження. Але я це зроблю, якщо це буде необхідно для інтересів держави, а не на догоду деяким «політичним спікерам», які не відображають точку зору більшості ані членів Ради «Нашої України», ані членів фракції «Наша Україна - Народна самооборона», - заявив І.КРІЛЬ.

22 листопада під час зустрічі Президента України з фракцією НУ-НС шляхом голосування було підтверджено кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради.