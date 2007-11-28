Кріль висунув ультиматум Кириленку
Нашоукраїнець вимагає відкритої заяви
|Ігор КРІЛЬ і В’ячеслав КИРИЛЕНКО
«Я прихильник демократичної коаліції у складі «Нашої Україна – Народної самооборони» і БЮТ. Однак мене насторожує, що більшість в парламенті формується не демократичними методами. В.КИРИЛЕНКО повинен про це відкрито заявити», - заявив І.КРІЛЬ, слова якого цитує прес-служба НУ-НС.
Він наголосив, що партійне керівництво повинне дослухатися до думки меншості, а не ігнорувати її.
І.КРІЛЬ повідомив, що однією з умов, за яких він підпише коаліційну угоду, стане відмова В.КИРИЛЕНКА від посади голови парламенту. «Людина, яка не може консолідувати депутатів своєї фракції, не зможе консолідувати і парламент. Тому, на мій погляд, В.КИРИЛЕНКО повинен про це заявити і зняти свою кандидатуру з посади спікера», - сказав І.КРІЛЬ.
Він також наголосив, що демократична коаліція найближчим часом буде створена.
Як повідомляв УНІАН, І.КРІЛЬ є одним з семи депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які досі не поставили свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.
Вчора І.КРІЛЬ заявляв про готовність скласти повноваження народного депутата.
«Я готовий здати депутатські повноваження. Але я це зроблю, якщо це буде необхідно для інтересів держави, а не на догоду деяким «політичним спікерам», які не відображають точку зору більшості ані членів Ради «Нашої України», ані членів фракції «Наша Україна - Народна самооборона», - заявив І.КРІЛЬ.
22 листопада під час зустрічі Президента України з фракцією НУ-НС шляхом голосування було підтверджено кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради.