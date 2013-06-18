Кличко: лідери опозиції звернулися до Венеціанської комісії

00:43, 18 червня 2013
Політика
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Лідери опозиції звернулися до Венеціанської комісії з приводу “неприйнятності ініціатив влади щодо зміни Конституції”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

“Три лідери фракцій звернулися до Венеціанської комісії з приводу неприйнятності ініціатив влади щодо зміни Конституції” – підкреслив він.

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Кличко також не виключив, що «влада має, не чекаючи відповіді з Європи, розробити та внести на розгляд парламенту цивілізований проект рішення щодо незалежності суддів”.

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