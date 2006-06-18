У Бразилії та Мексиці відбулися найпишніші гей-паради десятиліття

Організатори дійства у бразильському Сан-Паулу горді тим, що їхній парад став найбільшим у світі. "Гомофобія - це злочин" - під таким гаслом на вулиці Сан-Паулу вийшли понад мільйон людей. Борці за права гомосексуалістів твердять - у Бразилії ці люди досі потерпають від дискримінації. Правозахисники наголошують - торік 81 бразильця-гея вбили саме через їхню сексуальну орієнтацію.

Сергіо Віллареаль, організатор параду:

- Ми вимагаємо, щоб наші права поважали. Ми такі самі люди, як і усі інші.

Учасники ювілейного бразильського гей-параду були вбрані у жовто-зелено-сині кольори. Вони, як і мільйони бразильців, уболівають за свою команду на Чемпіонаті світу із футболу у Німеччині. Однак, і на цьогорічному марші не обійшлось без традиційних костюмів Попелюшки, Марії-Антуанетти, Елвіса Преслі та Бетмена.

Масштабний гей-парад провели і у Мексиці. Однак, для цієї країни він не був ювілейним, адже дійство організовували вже у 28-й раз. Тривав він чотири години. Його учасники стверджують, що теж потерпають від дискримінації, однак обіцяють і надалі боротися за свої права.

Учасник:

- Сумно - ми живемо у 21-ому столітті... Нашу країну називають сучасною, однак гомосексуалізм досі не приймається багатьма людьми. Не думаю, що ситуація поліпшиться найближчим часом.

На перший в історії Бразилії гей-парад 10 років тому прийшли лише 2 тисячі людей. Утім, уже наступного року організатори дійства обіцяють вивести на вулиці країни три мільйони людей.

5 канал