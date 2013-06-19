Власенко каже, що не просив політичного притулку в Чехії
00:39, 19 червня 2013Політика
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Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко не просив політичного притулку в Чеській Республіці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко сказав журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.
«Це чергова брехня, чергова качка. Чому Чехія? Чому не Гондурас? Є політичні біженці не лише в Чеській Республіці, а й у інших країнах. Це чергова нісенітниця»,- підкреслив С.Власенко.
Як повідомляли деякі українські ЗМІ, С.Власенко, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко має намір попросити політичного притулку в Чеській Республіці.
Адвокату нібито дали вже формальну згоду, залишилось лише оформити документи згідно процедури.
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