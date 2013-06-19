Власенко каже, що не просив політичного притулку в Чехії

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко сказав журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

«Це чергова брехня, чергова качка. Чому Чехія? Чому не Гондурас? Є політичні біженці не лише в Чеській Республіці, а й у інших країнах. Це чергова нісенітниця»,- підкреслив С.Власенко.

Як повідомляли деякі українські ЗМІ, С.Власенко, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко має намір попросити політичного притулку в Чеській Республіці.

Адвокату нібито дали вже формальну згоду, залишилось лише оформити документи згідно процедури.