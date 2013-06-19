У заступника міністра діагностували гіпертонічний криз

З його згоди про подробиці медичного обстеження розповів професор кафедри терапії Національної академіі післядипломної освіти Вадим Шипулін, який вчора оглядав пацієнта.

За словами лікаря, у Мярковского констатували наявність гіпертонічного кризу (артеріальний тиск 210/110, пульс 120 на хвилину), що виникло на фоні артеріальної гіпертензії, якою він страждає вже більше двох десятиліть.

У свою чергу, як пояснив лікар, наявність певного запаху могла бути обумовлена самостійним прийомом медикаментозних засобів або наявністю певних проблем ендокринологічного характеру. Як з'ясувалося в ході обстеження, пацієнт напередодні та в день засідання ВР прийняв більше ніж 1,5 флакона спиртового розчину Барбовалу. Крім того, є підозра на цукровий діабет.

«На жаль, пацієнт раніше систематично не обстежувався і не лікувався. Спадковість обтяжена наявністю артеріальної гіпертензії у батьків», - зазначив Шипулін.

Вчора Анатолію Мярковському була надана первинна медична допомога для купірування гіпертонічного кризу і запропонована нагальна госпіталізація в стаціонар через наявність високого артеріального тиску і тахікардії. Попутно пацієнт наполіг на проведенні обстеження з метою посвідчення на наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Огляд було проведено у сертифікованій державній установі «Соціотерапія», результати будуть готові не раніше 21 червня.