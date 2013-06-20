У Богатирьової здивувались проханню німецьких лікарів Тимошенко

15:19, 20 червня 2013
Політика
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Лікарі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте” просять обмежити кількість членів міжнародної медичної комісії з українського боку.

Нетяженко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сказав член міжнародної медкомісії, головний терапевт Міністерства охорони здоров’я України Василь Нетяженко.

“Також нам відомо, що німецькі лікарі просили, щоб кількість членів комісії з українського боку було обмежено до 1-2 осіб”, - сказав Нетяженко.

Він висловив здивування такою пропозицією та наголосив: “Нам це не зовсім зрозуміло, адже ми вже довгий час працюємо в такому форматі, і він є звичним”.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародна медична комісія з обстеження стану здоров'я Тимошенко була створена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 січня 2013 року. До її складу входять 13 українських медиків.

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