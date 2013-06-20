У Батьківщині кажуть, що «логіка Єфремова нагадує логіку сомалійських піратів»

У партії «Батьківщина» наголошують, що ані в Конституції, ані в указі Президента, який регламентує процедуру помилування, немає жодних економічних обмежень для застосування процедури помилування.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби «Батьківщина» з приводу заяви лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про те, що Президент не може помилувати екс-прем’єра Юлію Тимошенко, оскільки вона має сплатити державі великі суми завданих збитків.

«Ані в Конституції, ані в указі Президента, який регламентує процедуру помилування, немає ніяких економічних обмежень для застосування механізму помилування. Це чергова вигадка представників Партії регіонів, які бояться побачити лідера опозиції Юлію Тимошенко на волі. Особисто пану Олександру Єфремову нагадуємо, що казки про «начебто завдану шкоду» у так званій «газовій справі» спростовані рішенням Європейського суду з прав людини від 30 квітня 2013 року. ЄСПЛ у своєму рішенні чітко зазначив про суддівське свавілля, незаконність позбавлення лідера опозиції волі та політичну вмотивованість «справи Тимошенко»», - йдеться в заяві.

На тему: Єфремов: Президент не може помилувати Тимошенко через «грошові питання»

У «Батьківщині» зазначають, що «вимагати якісь штрафи, та обґрунтовувати свої казки політично-вмотивованим вироком - це за межею здорового глузду».

«Особливо цинічною виглядає заява про 405 мільйонів дол. США. У природі не існує навіть сфальшованого рішення суду, за яким Юлія Тимошенко начебто комусь винна якісь 405 мільйонів дол. США. Ми розуміємо, що пан Єфремов, який поінформований про плани Банкової, просто заздалегідь їх озвучив», - зазначається у заяві.

У «Батьківщині» вважають, що «логіка пана Єфремова нагадує логіку сомалійських піратів, які вимагають гроші за заручників».

«Влада довела економіку «до ручки», а тепер за рахунок політичних в‘язнів, яких утримували та продовжують утримувати у в‘язницях, намагається знайти гроші. Це абсурдна конструкція», - йдеться в заяві.

У «Батьківщині» наголошують, що «треба не відмовки шукати, а виконувати рішення Європейського суду» і вимагають від влади звільнити Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, лідер фракції Партії регіонів Єфремов зазначив, що Президент не може помилувати Тимошенко через “грошові питання”.

«Рішення, які знаходяться у юридичній площині, в кабінеті Президента прийматися не можуть», - зауважив Єфремов.

«На жаль, в рамках законодавства, яке у нас є, Президент не може використовувати цей механізм, тому що там є певні грошові питання, пов’язані з державним бюджетом”, - сказав Єфремов.

Він додав, що за одним із судових рішень, структура, якою керувала Тимошенко, має борг у розмірі 405 млн. доларів.

“Плюс, здається, близько 60 млн в державний бюджет податків мають заплатити. Це прямі збитки державі, яких вона зазнала, наш бюджет, у зв’язку з розрахунками по Російській Федерації, які її фірма напрацювала”, - сказав Єфремов.

Він додав, що Президент не може винести позитивне рішення стосовно Тимошенко і сказати людям, що він «вибачив борг у 405 мільйонів».

На уточнююче запитання про те, що Тимошенко не можна амністувати, бо вона винна державі гроші і має їх сплатити, Єфремов відповів: “Так”.