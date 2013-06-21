Кожара просить Німеччину допомогти у виконанні Україною критеріїв ЄС

Міністр закордонних справ Леонід Кожара просить Німеччину допомогти Україні у виконанні критеріїв Європейського Союзу, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, які Україна ще не виконала.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожара сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле.

«Я попросив допомоги і посиленого співробітництва з питань, які ще залишаються невирішеними», - сказав Кожара.

Він зазначив, що Німеччина є для України надзвичайно важливим стратегічним партнером і найбільшою країною ЄС.

«Позиція Німеччини в багатьох питаннях буде вирішальною, і ми хотіли б, щоб з усіх питань - і двостороннього співробітництва, і євроінтеграції - у нас було порозуміння», - сказав Кожара.

Він повідомив, що головним питанням на переговорах з Вестервелле було питання євроінтеграції України.

За словами Кожари, він поінформував Вестервелле про те, що сьогодні робить Україна для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Як про позитивні зрушення, так і питання, які ще Україна не спромоглася виконати для підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - сказав глава МЗС України.

«Я вважаю, що цей візит надзвичайно важливий і має принести позитивні результати з точки зору розуміння позиції і України, і Німеччини, і ЄС», - додав Кожара.

Крім того, Кожара повідомив, що 2 липня в Берліні планується його робоча зустріч з Вестеревелле.

У даний час Вестервелле проводить зустріч з донькою екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією, після якої він зустрінеться з лідерами опозиційних парламентських фракцій «Батьківщина» та «УДАР» Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Також Вестервелле сьогодні проведе зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.