Рибак вибачився перед міністрами за поведінку депутатів
11:26, 21 червня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вибачився перед членами Кабінету міністрів за поведінку деяких народних депутатів під час Години запитань до уряду.
Рибак вибачився перед членами уряду
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на засіданні парламенту, оголошуючи про завершення Години запитань до уряду.
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На початку Години запитань народні депутати від ВО “Свобода” вигуками “Ганьба!” зустрічали представлення ряду міністрів, серед яких, зокрема, міністр освіти і науки Дмитро Табачник та перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.
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