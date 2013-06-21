Рибак вибачився перед міністрами за поведінку депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на засіданні парламенту, оголошуючи про завершення Години запитань до уряду.

На тему: Члени уряду прийшли на засідання Ради без Азарова

На початку Години запитань народні депутати від ВО “Свобода” вигуками “Ганьба!” зустрічали представлення ряду міністрів, серед яких, зокрема, міністр освіти і науки Дмитро Табачник та перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.