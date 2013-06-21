Члени уряду прийшли на засідання Ради без Азарова
10:22, 21 червня 2013Політика
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Члени уряду прийшли на засідання парламенту без прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
Азаров не прийшов на засідання Ради
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час голова Верховної Ради України Володимир Рибак не повідомив причини відсутності Миколи Азарова.
Як відомо, сьогодні в парламенті має відбутися Година запитань до уряду, на якій планується розгляд питань про підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, стан доріг та заходів з протипожежної безпеки.
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