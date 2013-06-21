Члени уряду прийшли на засідання Ради без Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час голова Верховної Ради України Володимир Рибак не повідомив причини відсутності Миколи Азарова.

Як відомо, сьогодні в парламенті має відбутися Година запитань до уряду, на якій планується розгляд питань про підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, стан доріг та заходів з протипожежної безпеки.