Члени уряду прийшли на засідання Ради без Азарова

10:22, 21 червня 2013
Політика
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Члени уряду прийшли на засідання парламенту без прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Депутати. Рада

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час голова Верховної Ради України Володимир Рибак не повідомив причини відсутності Миколи Азарова.

Як відомо, сьогодні в парламенті має відбутися Година запитань до уряду, на якій планується розгляд питань про підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, стан доріг та заходів з протипожежної безпеки.

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