До Тимошенко прибули німецькі лікарі

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«Вони тільки прилетіли. Айнхойпль (голова правління «Шаріте» - УНІАН) точно, але з ким… Швидше за все, з Райсхауер», - сказав Власенко.

«Вони не змогли прилетіти вчора, вони змогли прилетіти сьогодні. Я думав, що це відбудеться на початку наступного тижня, але вони знайшли можливість прибути сьогодні, за що ми їм дуже вдячні», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня донька Тимошенко Євгенія заявила, що з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився, вона практично не встає.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.