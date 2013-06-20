Власенко анонсував дату приїзду німецьких лікарів до Тимошенко

Про це він сказав в коментарі кореспонденту УНІАН, відповідаючи на питання, коли саме може відбутися візит німецьких лікарів.

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“В найближчі дні, десь на початку наступного тижня. Виходячи з того, що сьогодні вже, на жаль, четвер, тобто вони реально планували бути сьогодні. Поки що ми їх очікуємо на початку наступного тижня”, - сказав Власенко.

Він також спростував інформацію, що до Тимошенко приїде лікар, який раніше не опікувався нею.

“Це неправда, це некоректна інформація. Це буде або Айнхойпль, або Аннет Райсхауер, або доктор Хармс. Хтось з них. Новий лікар? Який сенс, якщо є люди, які з нею спілкувалися, її спостерігали”, - наголосив захисник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Власенко повідомив, що в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сьогодні прибудуть її лікарні з берлінської клініки «Шаріте».

Пізніше інший захисник Андрій Кожем’якін заявив журналістам, що візит німецьких лікарів до екс-прем’єра з технічних причин сьогодні, найімовірніше, не відбудеться.

За його словами, лікарі сіли в літак, але літак не злетів. Захисник зазначив, що не знає, з яких причин виникла така ситуація.

17 червня донька Тимошенко Євгенія заявила, що з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився, вона практично не встає.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. У равні 2012 екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

Востаннє голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль відвідував Тимошенко 10 червня.