Регіоналів і комуністів звинувачують у небажанні розслідувати побиття журналістів

Народні депутати від опозиції, які входять до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів побиття журналістів під час акцій 18 травня, наголошують, що їхній попередній звіт є об’єктивним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати сказали на брифінгу у парламенті.

“Він абсолютно об’єктивний, ніякого відношення до політизації, як це заявили члени нашої комісії (від Партії регіонів та КПУ — УНІАН), він не має. І тому вся інформація, яка там видана, вона видана в силу тих фактів, які ми зібрали під час проведення розслідування”, - наголосив голова ТСК, народний депутат від “Батьківщини” Віталій Ярема.

Крім того, він додав, що ТСК продовжуватиме працювати, адже її повноваження тривають 6 місяців.

“Те, що сьогодні не винесли це питання на засідання Верховної Ради, — це не є підставою припинення діяльності комісії”, - зауважив депутат.

Водночас народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко наголосив, що представники КПУ та ПР з першого засідання ТСК “шукали привід для того, щоб залишити комісію і не працювати в ній”.

“З самого початку вони намагалися перешкодити об’єктивному розгляду фактів”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, представники Тимчасової слідчої комісії парламенту, яка займається розслідуванням фактом побиття журналістів під час мітингів 18 травня в Києві, від КПУ та Партії регіонів заявили, що вважають заангажованим попередній звіт комісії.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодчиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Крім того, лідера руху «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу і ще трьох активістів 18 травня затримали на Софійській площі бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 грн.

У ВР було створено ТСК з розслідування цих подій.

Голова ТСК Ярема 4 червня повідомив, що комісія планує оприлюднити свій проміжний звіт 21 червня.