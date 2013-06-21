Янукович у Конституційній Асамблеї поміняв Мусіяку на Фесенка

Президент України Віктор Янукович підписав указ № 341/2013 «Про зміни у складі Конституційної Асамблеї».

Відповідний документ оприлюнено на офіційному сайтв глави держави.

Згідно з документом, «на часткову зміну частини першої статті 4 Указу Президента України від 17 травня 2012 року № 328 «Про Конституційну Асамблею» (зі змінами, внесеними Указом від 1 жовтня 2012 року № 566)» до складу Конституційної Асамблеї введено Володимира Фесенка - голову правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» (за згодою). Цим указом зі складу Конституційної Асамблеї виведено Віктора Мусіяку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, очолює Конституційну Асамблею екс-президент України Леонід Кравчук.