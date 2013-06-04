Політологи прогнозують, що в 2015 Янукович «дасть крен» у бік Москви

Політологи вважають, що в листопаді цього року Брюссель підпише з Києвом Угоду про асоціацію, проте в 2015 році Президент України Віктор Янукович може змінити зовнішньополітичний курс в бік Росії, аби зберегти свій електорат.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко та директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Фесенка, остаточний вибір щодо напряму зовнішньої політики України відбуватиметься не в листопаді 2013 року під час підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а у 2015 році під час президентських виборів.

“Зміна зовнішньополітичного курсу в бік Росії може відбутися, але не зараз і не в листопаді 2013 року. Реальний вибір між двома векторами інтеграції відбудеться у 2015 році під час і після президентських виборів”, - зазначив він.

Політолог підкреслив, що Януковичу буде вигідно “погратися в інтеграцію з Митним союзом”, оскільки більшість його виборців підтримують цю ідею. Однак експерт радить не квапитись зі вступом у Митний союз.

“З Митним союзом потрібно торгуватися і відстоювати свої інтереси. Російські чиновники навіть не соромляться казати, що Україна приповзе до них на колінах після 2013 року. Тому в такій ситуацій вступати в економічне об’єднання та ще й на колінах буде означати абсолютний програш”, - сказав експерт.

У свою чергу Погребінський зазначив, що у 2015 році керівництво України буде вимушене в рамках виборчої кампанії різко забути про європейську інтеграцію.

“Влада буде демонструвати, що з Європою стосунки налагоджені і тепер потрібно вирішити всі питання з Москвою, Астаною і так далі. Іншим способом зібрати його (Януковича - УНІАН) електорат неможливо. Це не реально”, - наголосив політолог.

При цьому експерт висловив впевненість, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС буде підписана в листопаді цього року, тому що Брюссель не захоче віддавати Київ Москві. Однак, на його думку, Україна і надалі буде виконувати функцію об’єкта торгів між Росією і ЄС.

“Якщо Україна наблизиться до Брюсселя, тоді йому легше домовитись з Москвою. Якщо навпаки - то Москві легше говорити із Брюсселем чи з Берліном”, - сказав Погребінський.