Мер Кременчука стурбований діями Держказначейства

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив журналістам, що кременчуцька влада серйозно стурбована накопиченням неоплачених платежів, оскільки казначейство їх не пропускає, а відповідно, ніхто не одержує проплат.

«Отже, гроші у нас є, але за п'ятьма замками... Потрібно їм щось міняти, оскільки це шлях у нікуди», - сказав мер.

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Заступник мера Кременчука Тетяна Нєїленко повідомила, що в казначействі вже накопичилося неоплачених платежів на 9 млн. грн.

Начальник Управління житлово-комунального господарства Кременчука Сергій Ярош відзначив, що через дії казначейства в управління виникла кредиторська заборгованість перед виконавцями робіт. У місті вже припинено роботи з утеплення будинків, установлення бойлерів, ремонту дахів тощо.