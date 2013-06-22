Мер Кременчука стурбований діями Держказначейства
Мер Кременчука (Полтавська обл.) Олег Бабаєв стурбований затримкою держказначейством упродовж трьох тижнів оплати за виконані роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив журналістам, що кременчуцька влада серйозно стурбована накопиченням неоплачених платежів, оскільки казначейство їх не пропускає, а відповідно, ніхто не одержує проплат.
«Отже, гроші у нас є, але за п'ятьма замками... Потрібно їм щось міняти, оскільки це шлях у нікуди», - сказав мер.
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Заступник мера Кременчука Тетяна Нєїленко повідомила, що в казначействі вже накопичилося неоплачених платежів на 9 млн. грн.
Начальник Управління житлово-комунального господарства Кременчука Сергій Ярош відзначив, що через дії казначейства в управління виникла кредиторська заборгованість перед виконавцями робіт. У місті вже припинено роботи з утеплення будинків, установлення бойлерів, ремонту дахів тощо.