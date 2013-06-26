У поховання Коновальця закінчується термін оренди

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, таке рішення депутати ухвалили на сесії з огляду на те, що закінчується термін оренди місця поховання Євгена Коновальця на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам у Нідерландах.

„Організаційний комітет повинен напрацювати механізми перепоховання Євгена Коновальця в Києві. Можливо, до вирішення всіх питань з перепоховання, також оргкомітет буде напрацьовувати механізм збору коштів від людей для продовження терміну оренди на цвинтарі до того часу, доки не буде вирішено всі питання щодо перепоховання Євгена Коновальця в Україні”, - повідомили у прес-службі.

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Також депутати доручили постійним комісіям Львівської обласної ради з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном, комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації сформувати склад організаційного комітету з питань увічнення пам'яті Євгена Коновальця та перенесення його праху в Україну.

Довідка УНІАН. Євген Коновалець - полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів. З грудня 1922 року жив в еміграції у Чехословачині, Німеччині, Швейцарії та Італії. Загинув 23 травня 1938 р. у Роттердамі (Голландія) в результаті спецоперації проведеної органами НКВС СРСР. Похоронений на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам Королівства Нідерландів.