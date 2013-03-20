Мірошниченко обіцяє знести ще один пам'ятник Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Цього року плануємо у моєму рідному місті встановити пам’ятник жертвам кривавого московського тирана. Хто готовий підсобити фінансами чи ідеями щодо вигляду цього знаку - зголошуйтеся в особистих повідомленнях. А пам’ятника Лєніну в Лебедині не буде. Його вже знищували разів сім і знищать остаточно. Я обіцяю!!!», - заявив І. Мірошниченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого прихильники ВО «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком зруйнували пам’ятник Леніну в Охтирці. На постаменті залишилися лише ноги Леніна, які пізніше демонтували.

12 березня, прихильники КПУ на місці зруйнованого пам’ятника Леніну встановили новий пам'ятник, відновивши його за рахунок власних коштів, а також пожертв жителів і комуністів Охтирки, Конотопа, а також інших населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.